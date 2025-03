Mulher é morta e homem fica ferido após briga em frente a casa noturna em Caxias do Sul

Uma mulher de 29 anos , identificada como Larissa de Lima Alves, foi morta e um homem de 36 anos ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo, na madrugada deste domingo (23), por volta das 4h, na Rua Wilson Drago Fantinel, no bairro Cidade Nova, em Caxias do Sul.

De acordo com o tenente-coronel da Brigada Militar Márcio Fernandes, o crime teria ocorrido após uma briga com uma mulher de 23 anos e um homem de 21, suspeitos de atirarem contra as vítimas.