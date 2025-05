Homem é preso após furtar quase R$ 70 mil de lotérica em Bento Gonçalves 

No total, foram localizados com o homem R$ 16.525,00 em dinheiro e R$ 52.332,80 em cheques

De acordo com as informações da Brigada Militar (BM), uma guarnição foi acionada após receber uma denúncia de barulho vindo da parte interna da lotérica. Ao chegarem no local, localizaram dois homens que, ao perceberem a aproximação dos policiais, fugiram. Porém, um deles foi capturado e, com ele, foram encontrados uma marreta, um alicate de pressão, um pé de cabra, cinco chaves de fenda, uma talhadeira, R$ 16.525,00 em dinheiro e R$ 52.332,80 em cheques, totalizando R$ 69.857.