Entenda por que o dólar sobe após acordo comercial entre EUA e China

Moeda americana teve máxima de R$ 5,706. Félix Zucco / Agencia RBS

O acordo comercial entre EUA e China condicionou as negociações desta segunda-feira (12). O dólar fechou com alta de 0,53%, para R$ 5,6685.

As principais bolsas americanas também subiram, acima da média: 2,81% no índice mais tradicional (DJIA) e 3,26% no mais abrangente (S&P 500) da bolsa de Nova York e 4,35% na Nasdaq, de tecnologia. A chinesa Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 2,98%. O Ibovespa, no Brasil, não repetiu o entusiasmo e fechou com oscilação positiva de 0,04%.

Ao menos por 90 dias, EUA e China vão fazer uma trégua na guerra comercial. No período, os americanos vão reduzir a cobrança de tarifas de 145% para 30%, enquanto os chineses deixarão de cobrar 125% para aplicar apenas 10%. Ainda é um nível acima da normalidade, mas é uma oficialização de alívio, o que reflete no mercado.

A valorização maior das bolsas e moeda americanas embute a percepção de que o manicômio tarifário de Donald Trump pode de fato passar por desmanicomização.

A trégua anunciada nesta segunda-feira pode sinalizar redução na incerteza, que havia alcançado picos históricos, com quebras sucessivas de recorde do ouro — era o último refúgio do porto seguro quando o dólar e os títulos do Tesouro dos EUA ameaçavam deixar de ser. O alívio é ilustrado pela queda de 3,46% na cotação do mineral precioso no dia do anúncio.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York, o contrato para entrega em junho está encerrando o dia a US$ 3.228. O ouro só passou dos US$ 3 mil por onça troy depois do início da série de anúncios de aumento de tarifa pelos EUA.

*Colaborou João Pedro Cecchini