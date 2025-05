Inter usa período sem jogos no Beira-Rio para plantio de grama de inverno

Clube espera ter cenário ideal diante do Bahia, no dia 28. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O período de jogos longe de Porto Alegre trouxe preocupações à comissão técnica do Inter, mas serviu para trocar o tipo de gramado do Beira-Rio. No dia 5 de maio, o clube iniciou o plantio de sementes de inverno, que irão resistir melhor às condições do tempo no meio do ano.

— Essa grama de inverno é a mesma dos gramados europeus. Por isso, nosso gramado é considerado um dos melhores do Brasil. Geralmente, de abril até outubro ou novembro, a grama predominante é a de inverno — explicou o vice-presidente de administração André Dalto em entrevista a Zero Hora.

O processo de semeadura é realizado quase sempre na mesma época, quando se planta a grama de inverno sobre o gramado de verão.

Desde 2014, quando o estádio foi reformado para sediar jogos da Copa do Mundo, a mesma grama de verão era utilizada como base. Porém, ela foi danificada pela enchente que atingiu Porto Alegre no ano passado.

— A gente tinha acabado de fazer o plantio de inverno. Com a enchente, perdemos tudo. A gente refez o plantio e voltamos a jogar em julho contra o Vasco. Fomos com a grama de inverno até novembro, quando acabou o campeonato. Em condições normais, teria brotado a grama de verão, mas ela morreu. Então, tivemos que fazer o plantio de todo o gramado do Beira-Rio, que se estreou contra o México (amistoso de pré-temporada, em janeiro) — comentou Dalto.

O "novo campo" já será utilizado no próximo domingo (18), contra o Mirassol, pelo Brasileirão. Mas, a ideia é que o cenário esteja ainda melhor no próximo compromisso em casa, no dia 28 de maio, diante do Bahia, quando o Colorado fechará a fase de grupos da Libertadores.