Motorista atropela grupo de pessoas e foge sem prestar socorro, em Bento Gonçalves; uma das vítimas morreu

Um caso de atropelamento foi registrado na manhã deste domingo (2) na Rua Ciro Cini, no bairro Santa Rita, em Bento Gonçalves. Segundo o registro da Brigada Militar, um Jetta teria atropelado quatro pessoas . O condutor do carro deixou o local sem prestar socorro .

Entre as vítimas estavam um homem de 30 anos e três mulheres, com idades entre 33 e 46 anos. Duas delas apresentaram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Tacchini.

Cerca de duas horas depois do fato, uma delas morreu devido os ferimentos. A vítima foi identificada como Sandra Letícia de Carli, de 46 anos. A despedida dela acontece na segunda-feira (3), na sala D das Capelas São José, com posterior sepultamento Cemitério do bairro Barracão, em Bento Gonçalves.