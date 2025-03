Academia onde mulher morreu após queda em Caxias do Sul segue fechada; bombeiros fazem vistoria contra incêndio no local

Verificação ocorreu em toda a edificação, segundo o 5° Batalhão de Bombeiro Militar. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A academia Motivida, em Caxias do Sul, segue fechada ao público nesta sexta-feira (21). Dois dias antes, na quarta (19) à noite, Denise de Oliveira, 45 anos, morreu após cair da janela do 2º andar do estabelecimento onde praticava musculação.

Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria extraordinária de segurança contra incêndio (PPCI) no local. De acordo com o capitão do 5° Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), Patrick Dipp, a verificação ocorreu em toda a edificação, e não somente na área da academia.

A atividade, integrada por três militares, foi encerrada às 12h15min.

— (A duração do serviço) varia. Não há um tempo mínimo nem máximo. Pode demorar 30 minutos, como pode demorar horas. Temos que verificar todos os equipamentos de segurança contra incêndio instalados no local — detalha o capitão, que complementa que outras vistorias são cumpridas nesta sexta.

Ele explica que, apenas ao fim do dia, terá acesso aos documentos lavrados e saberá o resultado da inspeção. Na quinta (20), o comando do 5° BBM havia informado que a edificação está em processo de renovação de Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio (APPCI).

O proprietário da academia Motivida, Rodrigo Brustolin de Oliveira, estava no estabelecimento e recebeu os bombeiros. Ele preferiu não se manifestar oficialmente à reportagem.

Laudos em processo de conclusão

A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais, de acordo com o delegado Edinei Albarello, para determinar a causa e as circunstâncias da morte de Denise — por resultado da queda ou mal súbito, por exemplo. Os documentos também vão esclarecer a condição do aparelho que ela usava no momento do ocorrido.

Nesta sexta, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) informou que não há uma data precisa para a emissão do resultado final.

O acidente

O delegado Edinei Albarello contou em entrevista à Rádio Gaúcha que, preliminarmente, um professor da academia disse que Denise estava agachada, executando um exercício em um equipamento, quando se desequilibrou e foi projetada para trás, onde havia janelas de vidro. A estrutura rompeu e a aluna caiu sobre a grade de segurança do prédio. Denise foi socorrida, mas não resistiu.