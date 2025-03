Puma é flagrado na área central de Gramado; prefeitura alerta que população evite tentar se aproximar do bicho

Na madrugada desta sexta-feira (21), um puma foi flagrado na área central de Gramado . O felino foi filmado na Rua Theobaldo Fleck por Maria Angélica dos Passos, funcionária da empresa Águia Branca, de segurança e vigilância privada. Segundo o proprietário da empresa, Irineu Inario Martins, ela gravou as imagens no momento em que o animal passava em frente à guarita de um condomínio , na qual ela estava.

Em nota, a secretaria do Meio Ambiente de Gramado informou que trata-se de um puma. A pasta destaca que realiza monitoramentos de fauna e a presença da espécie já é notada na região há alguns anos: "Este registro é um sinal do estado de preservação das florestas locais. O puma, conhecido como uma espécie guarda-chuva, desempenha um papel crucial no ecossistema. A conservação deste animal que está no topo da cadeia alimentar beneficia várias outras espécies e é um indicativo de que as florestas estão saudáveis e protegidas".