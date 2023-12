Com 429 agendamentos até a terça-feira (26), o mês de dezembro de 2023 já superou a média mensal de solicitações para coletas de objetos de grande porte à Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca). Normalmente, o número fica em 250 por mês. Conforme a Codeca, uma justificativa para a alta é o incremento do 13º salário e as limpezas de fim de ano nas residências, em que muitas pessoas optam por fazer mudanças e trocas de móveis, por exemplo.