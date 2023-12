O setor de serviços, que se destacou por seis meses em contratações em relação às outras áreas, registrou neste ano o maior número de vagas geradas desde 2020 em Caxias do Sul. Com o saldo positivo do mês de novembro, que contabilizou 190 posições geradas, o setor registrou de janeiro a novembro o saldo de 2.623 contratações formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (28).