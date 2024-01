A quantidade de veículos que retornou do Litoral Norte no primeiro dia de 2024 e na manhã desta terça-feira (2) pela Rota do Sol é inferior ao registrado fazendo o caminho inverso na semana passada. Até as 10h desta terça, 20,4 mil veículos saíram das praias em direção à Serra, contra 63,6 mil que se dirigiram ao Litoral entre quarta-feira (27) e sábado (30).