Os atendimentos para maternidade via Sistema Única de Saúde (SUS) continuarão no Hospital Pompéia em parte de 2024, mas com financiamento da prefeitura de Caxias do Sul. Em entrevista exclusiva para a Gaúcha Serra, o prefeito Adiló Didomenico afirmou que a transição é definida a partir do prazo estimado, que é de até nove meses, para que o Hospital Virvi Ramos possa adequar o próprio setor. Conforme acordado no final de novembro entre município e Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, o hospital localizado no bairro Madureira assumirá o serviço materno-infantil que até então era ofertado pelo Pompéia.