A prefeitura de Caxias do Sul informou, no fim da manhã desta quarta-feira (29), que a Associação Cultural e Científica Virvi Ramos vai absorver o serviço materno-infantil do Hospital Pompéia. Um Protocolo de Intenções foi assinado na terça-feira (28) pelo prefeito Adiló Didomenico, pela secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, e por representantes da instituição que irá assumir o atendimento.