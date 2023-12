A nova maternidade para atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) de Caxias do Sul deve levar de seis a nova meses para ser montada no Hospital Virvi Ramos, de acordo com a prefeitura. Na quarta-feira (29), município e Associação Cultural e Científica Virvi Ramos assinaram um protocolo de intenções para que o hospital assuma o serviço que hoje é prestado pelo Hospital Pompéia. Apesar do cronograma, ainda não há divulgação de quando as obras devem iniciar.