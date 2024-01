O pedido de cassação do prefeito de Caxias do Sul Adiló Didomenico (PSDB), protocolado na Câmara de Vereadores na última sexta-feira (5), recebeu uma emenda nesta segunda-feira (8). Foi o próprio autor do pedido original, o ex-vice-prefeito Ricardo Fabris, que levou ao Legislativo o "acréscimo de fundamentação fática e legal" ao requerimento de impeachment. A emenda de Fabris é motivada pela publicação do contrato entre a prefeitura e o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) no Diário Oficial, que ocorreu no dia 5, mesmo dia em que foi assinado.