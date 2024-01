Uma semana após anunciar a assinatura do contrato emergencial com o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saude (Ideas) para gestão dos atendimentos de maternidade no Hospital Pompéia, a prefeitura de Caxias do Sul publicou o contrato firmado com o instituto, em edição extra do Diário Oficial. O documento foi divulgado na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 17h. Em 29 de dezembro, a prefeitura divulgou que o contrato havia sido assinado no dia anterior. Porém, o documento disponibilizado nesta sexta-feira foi assinado eletronicamente pela secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, às 16h23min do dia 5 de janeiro. O diretor-executivo do Ideas, Sandro Natalino Demetrio, assinou às 17h06min.