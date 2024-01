A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) publicou na manhã desta quinta-feira (11) uma nota condenando a invasão de empresa de Caxias do Sul por sindicalistas. Segundo imagens que circulam pelas redes sociais, integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos acessam as dependências da metalúrgica G. Paniz, localizada na Vila Maestra em Caxias do Sul, entram em conflito com funcionários, na manhã de quarta-feira. Segundo a assessoria da empresa, quatro pessoas ficaram feridas.