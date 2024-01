Faltando praticamente nove meses até as eleições municipais, cujo primeiro turno está marcado para 6 de outubro, o eleitor precisa ficar atento aos prazos e às novidades para garantir a possibilidade de escolher prefeitos e vereadores que vão comandar as cidades entre 2025 e 2028. Em Caxias do Sul, haverá cinco novos locais de votação para os eleitores de oito bairros diferentes, além de três trocas de endereço. Já em relação ao calendário, a primeira data que exige atenção dos cidadãos é 8 de maio: a 150 dias do pleito, é o último dia para emissão do primeiro título de eleitor ou para fazer a transferência de cidade ou local de votação.