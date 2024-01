Em negociação pelos caciques partidários no Congresso, a federação entre PP, Republicanos e União Brasil teria como efeito direto no Rio Grande do Sul a formação da maior bancada da Assembleia na atual Legislatura. Juntas, as três legendas somariam hoje 15 deputados estaduais (sete do PP, cinco do Republicanos e três do União), ultrapassando a federação de PT e PCdoB, com 12 parlamentares.