Romaria da Terra faz homenagem às vítimas da enchente em Arroio do Meio

Arroio do Meio foi a cidade escolhida para receber a 47ª edição da Romaria da Terra, que neste ano homenageou as vítimas das enchentes entre setembro de 2023 e maio de 2024, que assolaram a região. Políticos e militantes de esquerda se reuniram nesta terça-feira (4) para o evento religioso no Vale do Taquari, uma tradição da terça-feira de Carnaval.

Logo nas primeiras horas da manhã, caravanas advindas de diversas regiões do Estado foram acolhidas no Seminário Sagrado Coração de Jesus, que serviu de abrigo para muitas famílias desabrigadas durante a calamidade. Cerca de 5 mil fiéis percorreram um trajeto de 2,5 km, que passou pela margem do Rio Taquari e por cenários de estragos da cheia do Taquari e de reconstrução após a calamidade.

Entre os milhares de peregrinos, estava mais uma vez o ex-governador Olívio Dutra (PT), de 83 anos, presente desde a primeira edição da romaria. Olívio estava acompanhado dos irmãos Pretto, Edegar (presidente da Conab) e Adão (deputado estadual), acostumados desde a infância a acompanhar o pai nas procissões.

— A Romaria da Terra reforça a urgência de agir, unindo fé e compromisso. As enchentes no Estado, que causaram estragos e fizeram vítimas, evidenciam o colapso do clima. Por isso, estar no Vale do Taquari hoje é muito simbólico e reforça o nosso compromisso de proteger o planeta e as futuras gerações — disse Edegar.

Na romaria, uma cruz de madeira, feita com destroços da enchente e envolta com uma faixa de tecido gravada com os nomes das vítimas, foi carregada pelos fiéis. Um memorial foi inaugurado em frente à capela do Bairro Navegantes, um dois mais impactados pela enchente. Uma rocha, retirada de escombros em Roca Sales, onde seis pessoas da mesma família ficaram soterradas, foi colocada no local para lembrar das vítimas.

A 47ª Romaria da terra se encerrou com uma missa na Rua Coberta, na Praça Flores da Cunha, seguida da partilha de alimentos, outra tradição do evento.