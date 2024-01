A vereadora e presidente do Legislativo de Caxias do Sul, Marisol Santos (PSDB), vai assumir a prefeitura do município nesta quarta-feira (10). Ela fica no cargo por um dia, durante viagem do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) a Brasília. Como a vice-prefeita, Paula Ioris (PSDB), está de férias, o cargo é transmitido à presidência da Câmara de Vereadores. A transferência é válida entre às 0h e 23h59min do dia 10, e foi assinada na tarde desta terça-feira (9), em solenidade que ocorreu no Centro Administrativo por volta das 17h.