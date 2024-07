O pedido de cassação do mandato da presidente da Câmara de Vereadores Marisol Santos (PSDB) foi arquivado por unanimidade. A votação ocorreu na sessão ordinária desta terça-feira (23), com 21 vereadores votantes. O documento foi protocolado pelo ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabris, na última sexta-feira (19).