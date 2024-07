Pedido de cassação da presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul será votado nesta terça

Os vereadores de Caxias do Sul votam na sessão ordinária desta terça-feira (23/7) se aceitam ou não o pedido de cassação do mandato da presidente da Câmara, Marisol Santos (PSDB), protocolado na última sexta-feira (19/7) pelo ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabris de Abreu. Quem deve conduzir a sessão é o vice-presidente da Casa Legislativa, Adriano Bressan (PP). Para dar continuidade ao processo, é necessário, pelo menos, a maioria dos votos dos vereadores presentes.