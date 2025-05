Israel: Netanyahu cita conversa com Trump e diz que enviará equipe para negociação de reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que conversou nesta segunda-feira (12) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que o líder americano reiterou o compromisso com os israelenses e o desejo de continuar uma "cooperação estreita". Netanyahu, que se reuniu com o enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou que enviará uma delegação para Doha na terça-feira (13) para conversas sobre reféns.