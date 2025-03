Em cargo no governo do Estado, ex-vice-prefeita de Caxias se reúne com Adiló

Em recente encontro, Paula, Adiló e Gremelmaier discutiram o restauro do prédio do Lanifício Sehbe, em Galópolis. Andréia Copini / Divulgação

Atual assessora regional para a Serra da subchefia do interior da Casa Civil do Estado, a ex-vice-prefeita Paula Ioris fez duas reuniões com o prefeito Adiló Didomenico (PSDB) na última semana. A primeira visita tinha também objetivo institucional, mas em ambas se atualizou a respeito do andamento de projetos do município que dependem de participação do Estado.

Um dos assuntos discutidos foi o restauro do prédio do Lanifício Sehbe de Galópolis. O município busca recursos junto à Secretaria Estadual do Turismo para recuperar o edifício, que passou por melhorias no telhado, mas precisa de pelo menos R$ 4,3 milhões para reforma completa. A conversa teve participação do secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier.

Também esteve na pauta o apoio da prefeitura para a construção da nova penitenciária em Caxias, ao lado do presídio do Apanhador. A obra será tocada pelo Estado, mas o município precisa implantar as redes de água e esgoto.

— Essas tratativas estavam acontecendo antes, quando eu era vice-prefeita, junto ao governo do Estado — destaca Paula.

Educação também na pauta

Uma das conversas teve como enfoque o plano apresentado pelo governo do Estado de ocupar o terceiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) até 2035. Paula e Adiló discutiram um projeto para a gestão do ensino no município que esteja alinhado aos objetivos do programa estadual.

Elo de ligação entre o Piratini e demais prefeituras do Estado

Desde que tomou posse, em 12 de fevereiro, Paula passou cerca de duas semanas em Porto Alegre e, na última, cumpriu compromissos em Caxias.

Além de ser representante do Estado em projetos públicos para a Serra, ela também dará suporte ações de entidades da região. Entre elas, a expansão do projeto Escola do Amanhã, do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias (Simecs).