Setor de transportes defende mudança em proposta dos pedágios, que na Serra contempla trechos em três rodovias

A proposta de concessão do bloco 2 de rodovias gaúchas não tem agradado o setor de transporte de cargas. Em reunião na sede da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) na semana passada, representantes do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs) se posicionaram contrários ao custo de R$ 0,23 por quilômetro previsto para o contrato. A entidade defende a remodelação da proposta por considerar que é possível fazer investimentos com cobrança menor.