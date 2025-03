Em compromissos internos, Adiló não participa de agendas públicas nos últimos dias

Chamou atenção no fim da última semana a ausência do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) em compromissos públicos e até mesmo nas redes sociais, onde cada vez mais tem marcado presença. Foi o vice-prefeito, Edson Néspolo (União Brasil), por exemplo, quem entregou a chave da cidade para o Rei Momo, programação tradicional na abertura do carnaval.