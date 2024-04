Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, na manhã desta sexta-feira (26), o comandante do Batalhão Especial de Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Joel Dittberner, afirmou que o prédio onde funcionava uma pousada, na Avenida Farrapos, e que que pegou fogo nesta madrugada, na vitimando ao menos 10 pessoas e deixando 15 feridos, teve um Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) aprovado em 2019 para que operasse como escritório. Ainda assim, os donos do estabelecimento nunca acionaram a corporação para que fosse feita uma vistoria no local, o que permitiria a emissão do alvará.