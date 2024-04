A Polícia Civil trabalha para apurar as causas do incêndio que matou ao menos 10 pessoas em uma pousada localizada na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (26). Além das circunstâncias, a responsabilidade pelo funcionamento do local, conveniado com a prefeitura da capital gaúcha, será investigada.