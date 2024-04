Nenhum familiar se apresentou no velório de quatro dos 10 mortos pelo incêndio numa pousada em Porto Alegre, ocorrido na madrugada de sexta-feira (26). Não foram encontrados pelas autoridades e até podem nem ter ficado sabendo da tragédia. A chuva que caia incessantemente e o céu sombrio deste sábado (27) deixaram ainda mais triste a despedida do quarteto de albergados, que foram velados e sepultados no Cemitério São João, Zona Norte da Capital. As homenagens fúnebres foram prestadas por servidores da prefeitura (sobretudo da área de assistência social) e, também, por religiosos.