Após o incêndio que provocou a morte de 10 pessoas e deixou outras 15 feridas em um prédio na Avenida Farrapos, no bairro Floresta, onde funcionava uma pousada da rede Garoa, que tem convênio com a prefeitura da Capital para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Executivo municipal anunciou que irá começar a vistoriar as demais pousadas a partir de segunda-feira (29).