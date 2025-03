Reunião na próxima semana vai definir prazo para reinício de obra no bairro Planalto, em Caxias

BR-116 vai ganhar nova faixa de espera e alça de retorno Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma reunião na próxima quinta-feira (6) entre representantes do município de Caxias e da empresa AF Construtora deve definir os prazos para a retomada das obras de reformulação do acesso ao bairro Planalto. O contrato com a empresa, que tem sede em Manaus, foi publicado na última quarta-feira (28).

A licitação para reinício do trabalho ocorreu há um mês e, desde então, eram realizados os trâmites para assinatura da parceria. A obra está paralisada desde maio do ano passado, quando a empresa responsável desistiu do trabalho. De lá para cá, o município apenas asfaltou o trecho para eliminar a poeira.

Conforme o diretor de Projetos da Secretaria de Obras, Reinaldo Toscan Neto, empresa e município já fizeram reuniões virtuais, mas o próximo encontro deve servir para sacramentar os passos a serem cumpridos para a retomada dos trabalhos.

— Depois dessa reunião, podemos dar a ordem de início — destaca.

Ainda está pendente a construção de 150 metros de faixa de espera no sentido Ana Rech-Galópolis e uma alça de retorno para proporcionar mais segurança a quem precisa converter à esquerda para entrar no bairro, além de acabamentos. O entroncamento também vai ganhar sinaleiras e lombofaixas para travessia de pedestres.

O prazo de execução previsto, a partir da ordem de início, é de quatro meses. O custo é de R$ 4,6 milhões.

Contrato da telemedicina também assinado

Outro contrato publicado na quarta-feira foi o de serviço de telemedicina. Com a etapa vencida, a secretaria da Saúde de Caxias e a empresa NXT Telessaúde Ltda trabalham agora na implantação do serviço, com construção de fluxos de atendimento e testes.