Bento Gonçalves promove mais uma edição do Mutirão Trabalho para Todos, em março

A nona edição do Mutirão: Trabalho para Todos ocorre no dia 15 de março, das 8h às 12h, na Via del Vino, em Bento Gonçalves. Mais de 30 empresas já estão confirmadas para participar. Realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social (SEDES), a ação também irá contar com empresas ofertando vagas para PCDs.