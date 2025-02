Mulher escapa por pouco de ser atingida por carro em SC; veja vídeo

Uma mulher escapou de ser atingida por um carro em Braço do Norte, no sul de Santa Catarina. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um veículo quase bate na pedestre, colide contra um carro estacionado e capota (assista abaixo).

O motorista do carro que provocou a colisão não se feriu. O caso aconteceu no sábado (22) e as imagens viralizaram nas redes sociais.