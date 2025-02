Moradores afetados pela falta de água protestam em frente à prefeitura de Passo Fundo

Moradores dos bairros afetados pela falta de água em Passo Fundo , no norte do Estado, protestaram por melhorias em frente à prefeitura na tarde desta segunda-feira (24). Representantes de bairros como Donária , Zacchia , Jaboticabal , Integração , Santa Maria e São Luiz Gonzaga começaram o movimento por volta das 15h.

As comunidades enfrentam oscilações ou baixa vazão de água desde sexta-feira (21), depois que bombas apresentaram falhas elétricas na captação de água da Barragem da Fazenda , além da estação de tratamento do bairro São Luiz Gonzaga.

No domingo (23), um rompimento na canalização de água bruta da Barragem da Fazenda , encontrado em área de mata às margens da RS-324, também afetou a produção de água tratada. Nesta segunda-feira (24), a situação se agravou após um novo rompimento na tubulação , atrasando ainda mais o retorno do abastecimento.

Um dos moradores afetados é o motorista de aplicativo Anderson Lima, que vive no bairro Zacchia. Ele caracteriza a situação como calamidade pública e afirma que muitas famílias não têm água potável para consumo próprio .

— Tá bem complicado. No meu caso estamos há 24h sem água. O povo está apavorado, não tem água para beber. Tem crianças com sede e os pais não têm água tratada para dar. As escolas municipais também não estão podendo atender os alunos pela falta de água — disse.