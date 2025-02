Bombeiros retiram veículo do Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã

Um veículo, de modelo não identificado, foi removido do Rio das Antas nesta segunda-feira (24). O carro foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves próximo da ponte que dá acesso à Cotiporã. Não havia vítimas no interior do veículo .

Segundo divulgado pela corporação, moradores das proximidades avistaram o carro no domingo (23) à tarde, no rio. Buscas aquáticas foram realizadas no local, constatando a presença do carro no leito.