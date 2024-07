No plenário Notícia

Ministério Público espera que STF analise recurso contra anulação do julgamento da boate Kiss ainda em 2024

Em janeiro de 2013, um incêndio na casa de shows em Santa Maria causou a morte de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. Em dezembro de 2021, o tribunal do júri condenou Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão. No entanto, em 2022, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) invalidou a decisão

11/07/2024 - 11h20min