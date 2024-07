A tragédia da boate Kiss foi o nosso 11 de Setembro

Naquele 27 de janeiro de 2013, eu era editor de Capa de Zero Hora. E aquela primeira página do jornal do dia seguinte, com a notícia do incêndio da boate Kiss, eu nunca queria ter feito. Lembro que procuramos, colegas editores e eu, referências de publicações internacionais após os atentados nos Estados Unidos em 2001 em busca de exemplos de como retratar o horror. A Kiss era o nosso 11 de Setembro.