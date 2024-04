O ministro Dias Toffoli foi definido nesta segunda-feira (8) como o relator do recurso contra a anulação do júri do caso da Boate Kiss no Supremo Tribunal Federal (STF). Interposto pelo Ministério Público Federal (MPF), e transmitido ao STF pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o recurso havia chegado ao Tribunal na última quarta-feira (3).