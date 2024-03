Ao admitir o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a anulação do júri dos quatro réus do caso Kiss, o ministro OG Fernandes cumpriu a última etapa necessária para o caso chegar ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ritmo, agora, será ditado pelo relator do caso no STF, Dias Toffoli. Há expectativa de que o tema seja votado ainda neste semestre.