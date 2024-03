O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes, admitiu nesta terça-feira (19) um recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra uma decisão do próprio tribunal que manteve a anulação do júri dos quatro réus do caso Kiss. Com a admissão, o caso deverá ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).