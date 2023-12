O Ministério Público do Estado (MPRS) e a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) encaminharam um pedido à 1ª Vara do Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS) pelo adiamento de um novo júri dos réus pelo incêndio na Boate Kiss.