Os homens que cumpriram o serviço militar obrigatório nos últimos cinco anos têm prazo até o final de dezembro para realizar a atualização cadastral na Junta Militar do seu respectivo município. Em outras palavras, se um homem completou o período de serviço no Exército aos 19 anos, é necessário comparecer à Junta, anualmente, até os 24 anos para proceder com a atualização do cadastro.