Os santa-marienses têm motivo para voltar a sonhar com a hipótese de sua cidade sediar a nova Escola de Sargentos do Exército (ESA). Como o leitor soube pela coluna, Santa Maria foi preterida na escolha para a sede da academia, um empreendimento orçado em R$ 1,2 bilhão. A escolhida, há exatos dois anos, foi Abreu e Lima (PE), cidade situada na Grande Recife. A cidade paranaense de Ponta Grossa também estava no páreo.