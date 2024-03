A Polícia Federal (PF) incluiu no relatório da investigação sobre a falsificação de cartões de vacina trechos da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo o militar, a ordem para que ele fraudasse o sistema partiu do ex-presidente. A acusação já foi negada por Bolsonaro, mas isso não impediu seu indiciamento no caso.