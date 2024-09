O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), retomou, em decisão na segunda-feira (2), a validade do júri que condenou os quatro réus pelo incêndio da boate Kiss, em Santa Maria. Sete meses antes, Toffoli havia determinado a suspensão de um novo julgamento, previsto para ocorrer no dia 26 de fevereiro deste ano.