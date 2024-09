O ex-presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) e pai de uma das vítimas Flávio Silva disse que as famílias receberam com alívio a decisão do ministro Dias Toffoli de validar o júri de dezembro de 2021 e pedir a prisão dos quatro réus pelo incêndio da boate Kiss.