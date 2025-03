Reabertura do HPS de Canoas tem prazo adiado; veja como está o interior do prédio

Fechado há 10 meses, o Hospital de Pronto Socorro de Canoas só deve voltar a receber pacientes no mês de junho. A instituição foi gravemente afetado pela enchente de maio.

A previsão anterior era de que o serviço fosse retomado em abril, mas isso não será possível. O novo prazo ocorre devido a questões relacionadas com a obra de reestruturação.

O contrato da obra foi assinado no mês de dezembro pela antiga gestão do município. A empresa Elmo Eletro Montagens LTDA venceu a licitação com valor de R$ 13 milhões, a serem pagos com recursos do governo federal.

A promessa era de que a obra fosse entregue em 120 dias, mas o documento possui prazo contratual de 12 meses.

Obra está na etapa 2

Conforme a arquiteta urbanista da prefeitura Jerusa Peixoto de Mattos Drevnovicz, será necessário o acréscimo de até 60 dias por conta da complexidade do serviço.

— Prever com exatidão é difícil por se trata de uma estrutura de porte maior, de um hospital atingido pela enchente. Devido aos danos, é possível que com a medida da execução possam se verificar alterações e ajustes. Estimamos de 30 a 60 dias, devido à imprevisibilidade. No entanto, estamos fiscalizando semanalmente o andamento — explicou.

Sequência da obra

Atualmente, a obra está na etapa 2. Como toda parte térrea foi atingida pela água, foi necessária a remoção dos revestimentos devido à contaminação. Junto disso, o prédio teve mudança no layout para facilitar os atendimentos. A próxima etapa inclui instalação de divisões, pintura, parte elétrica, de telefonia e verificação do sistema de gás.

Além das mudanças, o HPS terá aumento de setores e de equipamentos. Um novo tomógrafo foi adquirido pelo município. Segundo a secretária de Projetos e Captação de Recursos, Daniela Fontoura, o objetivo é entregar um hospital de maior qualidade e modernidade:

— A devolução do Hospital de Pronto Socorro é urgente tanto para nossa população, quanto para as mais de cem cidades atendidas aqui. O nosso objetivo é um hospital mais completo e ágil, pensando na saúde do paciente.