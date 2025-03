Rio Grande do Sul registra primeira morte por coqueluche em 2025 

O Rio Grande do Sul registrou a primeira morte por coqueluche neste ano. Até o momento, 75 casos da doença foram registrados no território gaúcho.

A vítima é um adolescente de 15 anos, morador de Horizontina, no noroeste do Estado. Ele possuía o esquema vacinal completo contra a doença, mas tinha uma doença multissistêmica com comprometimento dos órgãos.