O que é o câncer de pâncreas, tumor agressivo diagnosticado em Tony Bellotto, dos Titãs

No Brasil, conforme dados do MS, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de pâncreas ocupa a 14ª posição entre os tipos mais frequentes . A doença é responsável por cerca de 1% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 5% do total de mortes.

O diagnóstico da doença geralmente envolve uma série de exames e procedimentos para confirmar a presença do tumor e determinar sua extensão. Entre os procedimentos mais comuns ao diagnóstico estão tomografias, ressonâncias, ultrassonografia e endoscopia. Testagens sanguíneas também são usadas para verificar substâncias que podem estar elevadas em pessoas com câncer de pâncreas.

O avanço da idade tem relação com a doença. Segundo o MS, o risco de câncer de pâncreas aumenta com o passar dos anos. Raro antes dos 30 anos, torna-se mais comum a partir dos 60 . Condições associadas ao comportamento, como obesidade , diabetes tipo 2, tabagismo, consumo excessivo de álcool, baixo consumo de fibras, frutas, vegetais e carnes magras podem favorecer o desenvolvimento da doença. Mas ela também é ligada a questões genéticas ou hereditárias, como síndrome de Lynch, câncer pancreático familial e pancreatite hereditária.

Já o tratamento depende muito do estágio no qual a doença foi descoberta. Quando inicial, a cirurgia é uma alternativa para remover o tumor. Outras alternativas são quimioterapia, radioterapia e a chamada "terapia-alvo". Essa última consiste no uso de medicamentos direcionados a genes ou proteínas específicos das células cancerígenas com objetivo de eliminar ou reduzir o tumor.