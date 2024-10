No último episódio desta temporada do podcast Zona Eleitoral, Kelly Matos, Dione Kuhn e Rosane de Oliveira fazem o balanço das eleições municipais de 2024, comentam quem ganhou e quem perdeu no xadrez político e projetam os próximos passos da formação da equipe de governo do segundo mandato de Sebastião Melo (MDB).